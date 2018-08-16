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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Леонард Жута
№19
Защитник
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Команда
Хэкен
Гражданство
Македония
Дата рождения
9 авг. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
Риека
0 : 1
Сарпсборг 08
75'
75'
75'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Риека
0
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
Сарпсборг 08
1 : 1
Риека
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сарпсборг 08
1
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд