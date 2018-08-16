Леонард Жута
№19
Защитник
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Команда
Хэкен
Гражданство
Македония
Дата рождения
9 авг. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
Риека
0 : 1
Сарпсборг 08
75'
75'
75'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Риека
0
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Сарпсборг 08
1 : 1
Риека
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сарпсборг 08
1
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд