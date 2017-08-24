Горан Вуйович
№18
Нападающий
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Команда
Будучность
Гражданство
Черногория
Дата рождения
3 мая 1987 (33) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
Скендербеу
0 : 0
Динамо
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Скендербеу
0
Динамо
0
был в запасе