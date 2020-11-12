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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Кочук
№17
Защитник
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Команда
Дачия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
11 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
20:00
Молдавия
0 : 0
Россия
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь
Молдавия
0
Россия
0
минуты: 64' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь