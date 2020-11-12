Евгений Кочук
№17
Защитник
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Команда
Дачия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
11 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
Молдавия
0 : 0
Россия
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
минуты: 64' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь
Молдавия
0
Россия
0
минуты: 64' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь