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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николай Милинчану
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
1 авг. 1992 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 59' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 59' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
89'
89'
89'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
89'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
минуты: 60' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
был в запасе