Артем Дмитриев
№8
Полузащитник
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Команда
Нымме Калью
Гражданство
Эстония
Дата рождения
14 нояб. 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Эстония
0 : 4
Нидерланды
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Эстония
0
Нидерланды
4
был в запасе
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
минуты: 77' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Эстония
1
Белоруссия
2
минуты: 77' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Германия
8 : 0
Эстония
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 59'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Германия
8
Эстония
0
минуты: 1' - 59' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Эстония
1 : 2
Северная Ирландия
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Эстония
1
Северная Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур