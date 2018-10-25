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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джо Фрисинг
№33
Вратарь
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
13 янв. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бетис
3
Дюделанж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дюделанж
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур