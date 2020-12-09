Пионе Систо
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 февр. 1995 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 82'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 82' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Мидтьюлланд
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
Мидтьюлланд
0 : 4
Аталанта
74'
74'
74'
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур