Джейми Кумбес
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
27 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур