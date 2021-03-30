Эрин Барнетт
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
2 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 41' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
минуты: 41' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
79'
79'
79'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 72' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 72' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур