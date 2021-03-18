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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Томаш Кедзиора
№94
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 июня 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Вильярреал
2 : 0
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вильярреал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала