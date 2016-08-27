Карлос Аскуэс
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Перу
Дата рождения
19 июня 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе