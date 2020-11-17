Стефан Мугоса
№9
Нападающий
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Команда
Шериф
Гражданство
Черногория
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
60'
60'
60'
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
60'
минуты: 1' - 71'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
минуты: 1' - 71' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
Азербайджан
0 : 0
Черногория
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 58'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Азербайджан
0
Черногория
0
минуты: 1' - 58' / Лига наций. Лига С, 5 тур