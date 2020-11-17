Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Белоруссия
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефан Мугоса
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Шериф
Гражданство
Черногория
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
60'
60'
60'
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
60'
минуты: 1' - 71'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
минуты: 1' - 71' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
20:00
Азербайджан
0 : 0
Черногория
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 58'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Азербайджан
0
Черногория
0
минуты: 1' - 58' / Лига наций. Лига С, 5 тур