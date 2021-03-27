Эстебан Савельич
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
20 мая 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
был в запасе