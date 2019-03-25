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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Благой Макенджиев
№22
Вратарь
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Команда
Берое
Гражданство
Болгария
Дата рождения
11 июля 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Косово
1 : 1
Болгария
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Косово
1
Болгария
1
был в запасе
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
Болгария
1 : 1
Черногория
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Болгария
1
Черногория
1
был в запасе