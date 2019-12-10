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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Милан Шкода
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
16 янв. 1986 (35) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
Славия
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Боруссия
2
Славия
1
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Славия
1
Интер
3
был в запасе
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Славия
0
Боруссия
2
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Интер
1
Славия
1
был в запасе