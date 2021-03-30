Денис Лаптев
№15
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 авг. 1991 (29) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
4'
4'
4'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур