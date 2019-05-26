Маттиа Дель Фаверо
№50
Вратарь
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 19:00
Сампдория
2 : 0
Ювентус
26.05.2019 26 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Ювентус
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе