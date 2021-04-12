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Олимпиада
Тайлер Робертс
№36
Нападающий
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
12 янв. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
23'
23'
23'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
61'
61'
61'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
был в запасе
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
был в запасе
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