Кенжи Горре
№11
Нападающий
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Команда
Нортгемптон Таун
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
29 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Суонси
1 : 1
Манчестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 4
Суонси
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
1
Суонси
4
был в запасе