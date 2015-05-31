Андреа Дзакканьо
№74
Вратарь
Подписаться
Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3
Торино
0
был в запасе