Майкл Петрассо
№42
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Канада
Дата рождения
7 сент. 1995 (25) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе