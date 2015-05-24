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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коул Кпекава
№42
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур