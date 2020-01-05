Андре Грин
№19
Нападающий
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала