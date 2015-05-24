Янис Каванья
№88
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе