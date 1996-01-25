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Олимпиада
Марко Сопрано
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Дженоа
1
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
Дженоа
3 : 2
Интер
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Интер
2
был в запасе