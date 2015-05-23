Жонатан Бижимин
№36
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кордоба
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
9 июля 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Эйбар
3 : 0
Кордоба
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3
Кордоба
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 38 тур