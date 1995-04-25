Фран Серрано
№30
Защитник
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Команда
Кордоба
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 апр. 1995 (25) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Эйбар
3 : 0
Кордоба
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3
Кордоба
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
минуты: 40' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
минуты: 40' - 90' / Испания. Примера, 37 тур