Денис Баланюк
№71
Полузащитник
Подписаться
Команда
Торпедо
Гражданство
Украина
Дата рождения
16 янв. 1997 (24) года
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
-:-
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
-
СКА-Хабаровск
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе