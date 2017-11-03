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Олимпиада
Михаэль Цеттерер
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 июля 1995 (25) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 1
Вердер
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Вердер
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Аугсбург
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
0
Аугсбург
3
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:30
Кельн
0 : 0
Вердер
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0
Вердер
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Вердер
0 : 2
Боруссия
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Гамбург
0 : 0
Вердер
90'
90'
90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
0
Вердер
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0
Фрайбург
0
был в запасе
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1
Вердер
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Герта
1 : 1
Вердер
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Герта
1
Вердер
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0
Бавария
2
был в запасе