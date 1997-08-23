Диего Аленде
№30
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
16.07.2020 16 июля 2020 чт 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3
Вальядолид
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
2
Вальядолид
1
был в запасе
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе