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Евро-2020
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Олимпиада
Начо Поркар
№29
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0
Эльче
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Вильярреал
1 : 0
Эльче
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Эльче
0
был в запасе