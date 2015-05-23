Начо Поркар
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0
Эльче
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Вильярреал
1 : 0
Эльче
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Эльче
0
был в запасе