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Евро-2020
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Олимпиада
Жанг Ксиже
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Китай
Дата рождения
23 янв. 1991 (30) лет
Рост
180
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
Падерборн
1 : 3
Вольфсбург
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1
Вольфсбург
3
был в запасе