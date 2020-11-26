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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джером Синклэйр
№24
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
90'
90'
90'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Янг Бойз
3 : 0
ЦСКА
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Рома
0 : 0
ЦСКА
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур