Андреа Аккарди
№50
Защитник
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Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июля 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе