Себастьян Гамарра
№38
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Боливия
Дата рождения
15 янв. 1997 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3
Милан
0
был в запасе