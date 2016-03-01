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Олимпиада
Энеко Гонсалес
№36
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Малага
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Малага
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе