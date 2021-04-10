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Олимпиада
Антон Швец
№23
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 апр. 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
испания. примера
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
83'
83'
83'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
28'
28'
28'
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
80'
80'
80'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
68'
16'
68'
16'
68'
16'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
16'
78'
16'
78'
16'
78'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
90'
90'
90'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
27'
27'
27'
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
90'
90'
90'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
был в запасе
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