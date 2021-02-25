Борха Майорал
№21
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 апр. 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
90'
90'
90'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
90'
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
87'
87'
87'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
87'
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала