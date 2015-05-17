Давиде Мерелли
№40
Вратарь
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе