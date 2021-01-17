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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фран Соль
№19
Нападающий
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1992 (29) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
Сезон:
2020/2021
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Тенерифе
0 : 1
Вильярреал
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 87' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:00
Кастельон
0 : 2
Тенерифе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кастельон
0
Тенерифе
2
был в запасе