Фран Соль
№19
Нападающий
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1992 (29) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Тенерифе
0 : 1
Вильярреал
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 87' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:00
Кастельон
0 : 2
Тенерифе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кастельон
0
Тенерифе
2
был в запасе