Лоренцо Шимич
№2
Защитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
15 июля 1996 (24) года
Рост
190
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2
Милан
3
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Наполи
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2
Ювентус
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2
Рома
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
4
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
СПАЛ
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2
СПАЛ
1
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
СПАЛ
0
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:30
Лацио
4 : 1
СПАЛ
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4
СПАЛ
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Рома
0 : 2
СПАЛ
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
СПАЛ
2
был в запасе