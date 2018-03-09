Антон Гооге
№70
Нападающий
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Команда
Амкар
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июля 1998 (22) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе