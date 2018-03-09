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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Гооге
№70
Нападающий
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Команда
Амкар
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июля 1998 (22) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе