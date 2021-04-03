Хачим Машуков
№70
Полузащитник
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур