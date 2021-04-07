Алексей Макушкин
№23
Защитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 сент. 1997 (23) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
-:-
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
-
Волгарь
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
69'
89'
69'
89'
69'
89'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
54'
54'
54'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
12'
12'
12'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
0 : 2
Оренбург
45'
45'
45'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0 : 0
Краснодар-2
37'
37'
37'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур