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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Денис Рахманов
№8
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 сент. 1995 (25) лет
Рост
171
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
Волга
2 : 4
Велес
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
17:00
Волга
0 : 3
Урал
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Волга
0
Урал
3
минуты: 1' - 86' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур