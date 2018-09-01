Антон Орлов
№97
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1997 (23) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
был в запасе
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 11:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур