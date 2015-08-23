Андреа Джулли
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе