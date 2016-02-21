Мауро Копполаро
№50
Защитник
Подписаться
Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 марта 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Дженоа
2 : 1
Удинезе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2
Удинезе
1
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Удинезе
1
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Палермо
4 : 1
Удинезе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
4
Удинезе
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0
Ювентус
4
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе