Илья Стефанович
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 1996 (24) года
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
-:-
Акрон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
-
Акрон
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
90'
90'
90'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
90'
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
63', 68'
63', 68'
63', 68'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
63', 68'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
9'
9'
9'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
9'
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур