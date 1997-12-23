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Бутта Магомедов
№97
Полузащитник
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
-:-
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
-
Факел
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
48'
48'
48'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
Динамо
0 : 2
Алания
50'
50'
50'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
50'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
14:00
Велес
1 : 1
Алания
28'
83'
28'
83'
28'
83'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
14:00
28'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1
Алания
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
29'
29'
29'
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
29'
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Алания
2 : 1
Спартак-2
37'
37'
37'
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
37'
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Алания
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 11 тур